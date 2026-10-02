Asiáticos tenían bodegas repletas de productos de contrabando

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Una estructura dedicada presuntamente al almacenamiento y distribución de mercancías ingresadas de manera irregular al país se intervino por la Policía de Control Fiscal (PCF) durante un allanamiento en unas bodegas ubicadas en San Joaquín de Flores, Heredia.

Detuvieron 7 personas

Durante el operativo, realizado con apoyo de la Unidad Especial del Ministerio de Seguridad Pública, las autoridades ubicaron a siete personas: cuatro hombres y tres mujeres.

De acuerdo con la información suministrada, tres de las personas quedaron sujetas a medidas preventivas mientras continúa la investigación.

Hallaron gran cantidad de mercancía de contrabando

En las bodegas se encontraron diversos productos que, según las autoridades, habrían ingresado al país de manera irregular y posteriormente serían distribuidos en diferentes establecimientos comerciales.

Entre los artículos localizados se encuentran productos farmacéuticos, licores, ropa, zapatos y otros bienes.

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La cantidad de mercancía encontrada sería considerable, al punto de que las autoridades señalaron que podría permitir abastecer al menos tres nuevos establecimientos comerciales.

Investigación continúa

Las bodegas permanecen intervenidas mientras se realiza el conteo y clasificación de la totalidad de los productos decomisados.

Las autoridades todavía no han detallado el valor económico de la mercancía, la cantidad exacta de artículos encontrados ni las eventuales sanciones que enfrentarían las personas vinculadas con la investigación.

El caso permanece bajo investigación de la Policía de Control Fiscal.

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