Atropello múltiple en Ruta 27 provoca colapso vial

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Un atropello múltiple se registra en estos momentos sobre la Ruta 27, frente al Centro de Alto Rendimiento.
Según información preliminar, tres personas resultaron afectadas en el incidente.
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La Cruz Roja Costarricense movilizó tres ambulancias para atender y valorar a los pacientes.
Los equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras se atiende la situación.
El incidente provoca una importante afectación en el tránsito de la Ruta 27.
Noticia en desarrollo.
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