Atropello múltiple en Ruta 27 provoca colapso vial

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Un atropello múltiple se registra en estos momentos sobre la Ruta 27, frente al Centro de Alto Rendimiento.

Tres personas afectadas

Según información preliminar, tres personas resultaron afectadas en el incidente.

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La Cruz Roja Costarricense movilizó tres ambulancias para atender y valorar a los pacientes.

Emergencia genera afectación vial en ruta 27

Los equipos de emergencia permanecen en el sitio mientras se atiende la situación.

El incidente provoca una importante afectación en el tránsito de la Ruta 27.

Noticia en desarrollo.

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