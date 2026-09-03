Confirman un fallecido tras fuerte balacera contra policías

Un nuevo enfrentamiento entre policías y delincuentes dejó como saldo una persona fallecida, dos oficiales heridos y a ocho sospechosos detenidos. La balacera ocurrió en el sector de La Cruz, Guanacaste.

¿Qué pasó?

Según señaló el ministro de Seguridad, Gerald Campos, una unidad de la Fuerza Pública fue a atender una situación en esta localidad guanacaste. Cuando llegaron al lugar, los policías notaron unos carros sospechosos y desde los mismos dispararon contra los oficiales.

Producto de dicho ataque, dos policías resultaron heridos y la unidad recibió al menos 23 disparos por arma de fuego.

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Heridos tras balacera

Uno de los oficiales presenta una herida en una de sus manos, por lo que fue atendido en una oficina local, pero no requirió traslado al hospital de Liberia. Mientras que el otro, presenta un impacto de bala en la cabeza, lo que lo mantiene en una condición más delicada.

Según lo que maneja Noticias Repretel, con respecto al último caso, según el reporte del centro médico donde se mantiene internado, de momento no hay riesgo para su vida.

Operativo policial

Tras un amplio operativo policial, se logró la captura de al menos ocho sospechosos.

“No vamos a permitir que sigan tocando a nuestros compañeros policías. Hoy más que nunca estamos unidos, todos los cuerpos policiales y vamos a trabajar para ponerle a Costa Rica la paz y seguridad que se merece”, dijo el ministro.

Todavía a esta hora se mantiene una importante operación, para dar con los responsables del ataque que se dieron en la fuga.