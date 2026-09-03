La hermana de alias “Diablo” quedó libre y sin medidas cautelares. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la libertad sin medidas cautelares para Gelen Magaly Arias Monge, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado seis meses de prisión preventiva.

Investigación contra hermana de alias “Diablo”

Investigación apunta a presuntos actos de corrupción en los Tribunales de Pococí para favorecer a dicha estructura delictiva.

Los demás funcionarios judiciales suspendidos por este caso en los Tribunales de Pococí son dos jueces y una investigadora del organismo de investigación judicial.

Medidas

Todos ellos recibieron una suspensión de sus cargos por seis meses, además de otras medidas cautelares como el impedimento de salida del país y la firma periódica.