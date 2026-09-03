La hermana de alias “Diablo” quedó libre y sin medidas cautelares. El Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública ordenó la libertad sin medidas cautelares para Gelen Magaly Arias Monge, a pesar de que el Ministerio Público había solicitado seis meses de prisión preventiva.
Investigación apunta a presuntos actos de corrupción en los Tribunales de Pococí para favorecer a dicha estructura delictiva.
Los demás funcionarios judiciales suspendidos por este caso en los Tribunales de Pococí son dos jueces y una investigadora del organismo de investigación judicial.
Todos ellos recibieron una suspensión de sus cargos por seis meses, además de otras medidas cautelares como el impedimento de salida del país y la firma periódica.