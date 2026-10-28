Confirman tercera mujer fallecida tras fatal accidente de bus

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

La cifra de víctimas mortales por el vuelco de un bus en Horquetas de Sarapiquí aumentó a tres, luego de que una mujer de apellido Castro, de 69 años, falleciera en el Hospital de Guápiles.

Así lo acaba de confirmar el Organismo de Investigación Judicial, OIJ, mediante su canal oficial de prensa.

El accidente ocurrió la mañana de este miércoles en la ruta 4 y afectó a 54 pasajeros, quienes viajaban en un autobús con destino a La Fortuna de San Carlos. Varias personas sufrieron heridas y algunas quedaron atrapadas dentro de la unidad, lo que obligó a desplegar un amplio operativo de los cuerpos de socorro.

Las dos primeras víctimas también eran mujeres adultas mayores. Una falleció en el lugar del accidente y la otra murió durante su traslado al centro médico.

Adultos mayores iban de excursión a La Fortuna

Según la información preliminar, el grupo estaba integrado por vecinos de Jiménez, Suerre y otros sectores de Pococí, quienes organizaron una excursión para disfrutar de las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

El viaje comenzó temprano. Sin embargo, cuando el autobús transitaba por la ruta 4, en Horquetas de Sarapiquí, el vehículo salió de su carril y golpeó una alcantarilla que da acceso a una propiedad.

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El impacto provocó que el autobús cambiara de dirección y terminara volcado, con los 54 pasajeros a bordo.

Autoridades investigan el accidente

Los cuerpos de emergencia atendieron a los pasajeros y trasladaron a varios de ellos a centros médicos debido a la gravedad de sus lesiones.

Por su parte, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron diligencias en el sitio para recopilar pruebas y determinar las circunstancias en las que ocurrió el vuelco.