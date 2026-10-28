Identifican a la segunda víctima tras grave accidente de bus

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial acaba de identificar a la segunda víctima mortal del fatal accidente en el que se volcó un autobús en Sarapiquí.

La emergencia afectó a decenas de personas y obligó a desplegar un amplio operativo de los cuerpos de socorro, debido a que varios pasajeros quedaron atrapados dentro de la unidad de transporte.

La identidad de la fallecida

Una mujer identificada con el apellido Ruiz, de nacionalidad nicaragüense y de 70 años figura entre las víctimas mortales del vuelco de un autobús ocurrido la mañana de este miércoles en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

En horas de la mañana, este medio confirmó la identidad de la primera mujer como Isabel Brenes Mora, de 62 años

Según la información preliminar, el grupo estaba integrado por vecinos de Jiménez, Suerre y otros sectores de Pococí, quienes organizaron una excursión hacia las aguas termales de La Fortuna de San Carlos.

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El viaje comenzó temprano. Sin embargo, cuando el autobús transitaba por la ruta 4, el vehículo salió de su carril y golpeó una alcantarilla que da acceso a una propiedad.

El impacto provocó que el autobús cambiara de dirección y terminara volcado, con los 54 pasajeros a bordo.