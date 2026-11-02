Confirman tercer fallecido por violenta balacera

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Se confirma la tercera víctima mortal de la violenta balacera que ocurrió en Llanos de Santa Lucía, Cartago, la tarde este 1 de noviembre.

Inicialmente se habló de solo dos fallecidos, pero en las últimas horas reportaron el tercer muerto. Se trata de un hombre que era atendido en el Hospital Max Peralta.

¿Quién es el tercer fallecido por violenta balacera en Cartago?

Se le identificó con el nombre “Jean Carlo”. Sería el hombre al que sicarios le pasaron por encima con un vehículo mientras buscaban y atacaban a su principal objetivo.

El masculino fue atropellado por el automóvil, que le pasó por encima en una de sus piernas y estuvo a centímetros de que le golpeara la cabeza. La víctima logra en algún momento correrse a un lado, para salvarse de un daño mayor.

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Sospechosos detenidos

Horas después del hecho, autoridades lograron ubicaron en los alrededores del cementerio de Paraíso un vehículo con cinco ocupantes, los cuales se detuvieron como sospechosos del tiroteo.

Todos fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales, quienes determinarán su relación o no con el caso.

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