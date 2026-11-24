Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

La muerte de Kisshner López, hijo del extraditado Edwin López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, provocó un despliegue policial en las afueras del Hospital Calderón Guardia, en San José.

El joven falleció la tarde de este martes 24 de noviembre en ese centro médico. Según la información obtenida por Noticias Repretel, permanecía internado desde hacía algún tiempo y su muerte se debió a aparentes problemas cardíacos.

López esperaba un procedimiento médico que, según el reporte, no llegó a realizarse a tiempo. Además, la información señala que el joven no figuraba en alguna causa penal.

Amenazas contra funcionarios del hospital

La presencia policial responde a amenazas que, según el centro médico, habrían recibido funcionarios del hospital tras el fallecimiento.

Ante esta situación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad en las afueras del Calderón Guardia, donde los oficiales permanecían mientras atendían el caso.

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De forma paralela, otro grupo policial se encontraba en Poás de Aserrí, donde se realizaba el levantamiento de una escena relacionada con un homicidio.