Confirman cuarta fallecida por mortal accidente de autobús

Fecha de publicación: 29 de October de 2026

Fecha de modificación: 29 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la cuarta fallecida tras mortal accidente de autobús que se presentó en sector de Sarapiquí, la mañana de este 28 de octubre.

Medio de transporte, con adultos mayores dentro, se volcó.

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Fallecidas hasta el momento

De momento, el OIJ identifica a cuatro mujeres fallecidas producto del accidente:

Femenina, de apellido Brenes, de 62 años.

Femenina, de apellido Ruiz, de 70 años y de nacionalidad nicaragüense.

Femenina de apellido Castro de 69 años, quien falleció en el Hospital de Guápiles.

Cuarta víctima mortal

Se trata de una femenina, de apellido García de 72 años, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia.

¿Hacia dónde iba el autobús?

Se trataba de un grupo de adultos mayores que viajaba desde Pococí hacia San Carlos.