Confirman cuarta fallecida por mortal accidente de autobús

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El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó la cuarta fallecida tras mortal accidente de autobús que se presentó en sector de Sarapiquí, la mañana de este 28 de octubre.
Medio de transporte, con adultos mayores dentro, se volcó.
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De momento, el OIJ identifica a cuatro mujeres fallecidas producto del accidente:
Cuarta víctima mortal
Se trata de una femenina, de apellido García de 72 años, quien falleció en el Hospital Calderón Guardia.
Se trataba de un grupo de adultos mayores que viajaba desde Pococí hacia San Carlos.