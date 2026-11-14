Mujer muere tras fatal accidente

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Una mujer adulta murió tras un accidente en Guatuso, específicamente en San Rafael, Alajuela ña tarde de este sábado.

La emergencia involucró una motocicleta y un vehículo liviano, según el reporte de atención.

Además, los socorristas atendieron a un hombre de aproximadamente 40 años y lo trasladaron en condición crítica a la Clínica de Guatuso.

Socorristas confirman muerte en el lugar

El personal de emergencia confirmó que la mujer no presentaba signos vitales en el sitio de la colisión. El informe no detalla su identidad ni su edad.

Para atender el accidente, una unidad de soporte básico acudió al sector. Los socorristas brindaron asistencia al hombre y realizaron su traslado al centro médico.

Por el momento, la información disponible no precisa en cuál de los vehículos viajaba cada persona ni describe cómo ocurrió el choque.

Accidente en Guatuso deja un paciente crítico

El reporte señala que el hombre mantenía una condición crítica al momento del traslado. Sin embargo, no incluye detalles sobre las lesiones que sufrió ni una actualización de su estado de salud.

Esta noticia se encuentra en desarrollo.

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