Conductor en estado de ebriedad choca contra patrulla que atendía un fallecido

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un motociclista en aparente estado de ebriedad chocó contra una patrulla de la Policía de Tránsito que custodiaba la escena de un accidente mortal en Muelle de San Carlos, durante la noche de este jueves.

¿Cómo sucedieron las cosas?

El primer accidente ocurrió en el cruce de Muelle, en Florencia de San Carlos, sobre la ruta nacional 4, que comunica esa zona con La Fortuna.

Según la información preliminar, un furgón sufrió un desperfecto mecánico y quedó varado sobre la calzada. Su conductor bajó para buscar ayuda en un establecimiento cercano, mientras el vehículo pesado permanecía en medio de la vía.

Otro conductor que transitaba en el mismo sentido no habría advertido la presencia del furgón e impactó contra la parte trasera. La víctima quedó prensada y las autoridades la declararon sin vida en el sitio.

Mientras los oficiales atendían el accidente y resguardaban la escena, ocurrió la segunda colisión: un motociclista, en aparente estado de ebriedad, chocó contra una patrulla de la Policía de Tránsito.

Al sujeto se le practicó la alcoholemia y arrojó resultados positivos.

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