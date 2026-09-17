¿Cómo saber si tiene una aplicación espía en el celular?

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

El espionaje digital no siempre aparece con una alerta en la pantalla. Algunas aplicaciones están diseñadas para pasar desapercibidas en su celular, trabajar en segundo plano y recopilar información del usuario sin que este lo note.

Por eso, ciertos cambios repentinos en el comportamiento del celular pueden servir como señales de alerta.

¿Cuáles son esas señales de alerta?

El sobrecalentamiento, el consumo inusual de batería y datos, modificaciones en los permisos o códigos de verificación que nadie solicitó son algunos de los indicios que merecen una revisión.

Ninguna de estas señales confirma por sí sola la presencia de un programa espía. La preocupación aumenta cuando varias aparecen al mismo tiempo.

El GPS, la cámara y los permisos

Una de las situaciones que merece atención ocurre cuando la ubicación se activa sin que el usuario la solicite o cuando una aplicación modifica permisos de privacidad.

También resulta sospechoso que la cámara se active sin utilizarla, que aparezcan capturas de pantalla o archivos desconocidos o que lleguen mensajes con códigos de verificación por SMS o correo electrónico que nadie pidió.

El spyware busca robar información de forma remota, mientras que el stalkerware permite vigilar en secreto a una persona conocida. Aunque tienen objetivos diferentes, ambos pueden operar sin llamar la atención.

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Los primeros pasos

En Android, una de las primeras herramientas que conviene utilizar es Google Play Protect. Esta función permite analizar las aplicaciones instaladas y detectar programas que puedan representar una amenaza.

Después, el usuario puede ingresar a Ajustes > Aplicaciones y revisar la lista completa. Los programas maliciosos pueden utilizar nombres genéricos que imitan servicios del sistema, como “System Service” o “Sync Services”.

Otro punto clave es conocer el origen de cada aplicación. Según la información, este tipo de software suele llegar mediante archivos APK externos, ya que las aplicaciones espía no están permitidas en Google Play.

El consumo de batería puede revelar cosas

Espiar un dispositivo requiere recursos. Por eso, una aplicación que trabaja de forma constante puede generar un consumo inusual de batería, datos móviles o almacenamiento.

Los usuarios pueden revisar los apartados de Uso de batería y Uso de datos para identificar programas que consumen recursos sin una explicación clara.

¿Qué hacer si encuentra una aplicación sospechosa?

Si una aplicación genera sospechas, el modo seguro permite iniciar el teléfono con los programas de terceros desactivados de forma temporal. Esta opción facilita la búsqueda y eliminación de aplicaciones problemáticas.

También se puede utilizar un antivirus confiable para realizar un análisis completo del dispositivo.

Si la amenaza persiste, el restablecimiento de fábrica constituye una medida más drástica para eliminar el software malicioso.

Una vez eliminado el programa, conviene cambiar las contraseñas de las cuentas vinculadas al teléfono, empezando por Google, y activar la autenticación de dos factores. La información recomienda priorizar aplicaciones de autenticación frente a los códigos enviados por SMS.