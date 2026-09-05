Colegio de Médicos Veterinarios revela nuevos detalles del agresor de Jennifer Brenes

El Colegio de Médicos Veterinarios reveló nuevos detalles del agresor de Jennifer Brenes, veterinaria que fue agredida en el sector de Guadalupe de Cartago.

Ella sufrió golpes con un martillo, que la obligaron a pedir de manera desperada auxilio a los vecinos de la zona. Sujeto no le permitió tener tiempo de reacción y la atacó. Después de unos segundos en forcejeo, Brenes logró salir del local y ahí otras personas lograron defenderla y le propinaron una paliza al sospechoso.

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¿Qué nuevos detalles se saben sobre el hombre que apuntan como agresor de Jennifer Brenes?

“Se tiene conocimiento de otros colegas que lograron reconocer al agresor y que indican que a ellos también les ha trasladado animales en pésimas condiciones de salud, con padecimientos que incluso caen en la negligencia y el maltrato”, dijo la presidenta del Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria, Dra. Silvia Coto.

Ante esto, hacen un llamado a la ciudadanía sobre lo que “realmente implica la tenencia responsable de una mascota”.

Apoyo a la joven agredida

Además, el Colegio de Médicos Veterinarios afirma que brindó acompañamiento legal y de toda el área de comunicación institucional al caso.