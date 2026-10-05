¿Cocina con gas? Anuncian nuevo aumento que golpeará su bolsillo

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobó un aumento de ¢101 en el precio del cilindro de gas LP de 25 libras.

Con el ajuste, el cilindro pasará de costar ¢7.071 a un precio definitivo de ¢7.172.

¿Por qué un aumento?

Según la información suministrada, el incremento responde directamente a las variaciones al alza en el mercado internacional de los hidrocarburos.

El ajuste tendrá un impacto directo en los hogares que utilizan gas LP para sus actividades cotidianas.

Actualmente, se estima que más de 710 mil familias en Costa Rica utilizan este tipo de gas de forma habitual.

Le puede interesar: Revelan las prácticas que ahora se considerarían acoso laboral tras cambio en la ley