Fecha de publicación: 27 de November de 2026

Fecha de modificación: 27 de November de 2026

Una mujer de 23 años murió y otras dos personas resultaron afectadas tras el vuelco de un vehículo liviano ocurrido este viernes en Puerto Viejo de Sarapiquí, Heredia.

¿Qué se sabe sobre la emergencia?

Cruz Roja Costarricense reportó la emergencia en el sector del cruce de Chilamate, donde los socorristas atendieron a tres personas.

En el lugar, la mujer fue declarada sin signos vitales. Además, un hombre adulto requirió traslado urgente a la Clínica de Puerto Viejo, mientras que una tercera persona recibió valoración en el sitio, aunque no necesitó traslado médico.

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Dos unidades de atención de emergencia atendieron en el lugar.