Momento de pánico: Joven relata cómo casi muere tras quedar bajo un camión

Fecha de publicación: 23 de October de 2026

Fecha de modificación: 23 de October de 2026

Un joven de 26 años sobrevivió a un impactante accidente de tránsito en el cruce de Bello Horizonte de Escazú, cuando la motocicleta que conducía colisionó con un camión y terminó debajo del vehículo pesado, a pocos centímetros de una de sus ruedas.

El sobreviviente, identificado como Jorge, conversó con Noticias Repretel y relató los momentos de pánico que vivió al quedar en el suelo y ver el camión pasar sobre él.

“Ya uno sentía el camión encima”

Jorge contó que, tras caer sobre el concreto, abrió los ojos y vio el camión moviéndose encima de él. En ese instante, su reacción fue encogerse para intentar evitar que las ruedas lo golpearan.

Según relató, sintió el contacto de una parte de la llanta mientras intentaba apartarse. Pese a lo ocurrido, únicamente sufrió una lesión en un dedo de la mano y no requirió atención de la Cruz Roja.

El conductor de camión frenó a tiempo

Alberto, conductor del camión, aseguró que frenó inmediatamente después de sentir el impacto. Posteriormente, al observar el video del accidente, se sorprendió al ver lo cerca que estuvo la rueda de pasar sobre la cabeza del motociclista.

Tanto él como su acompañante consideraron que el joven tuvo una nueva oportunidad de vida.

Un accidente que pudo terminar en tragedia

Jorge recordó que, después del accidente, pensó en su madre y en las oraciones que ella hace por él cada vez que sale de casa.

El caso también deja un llamado a la precaución en carretera, especialmente al acercarse a los cruces y respetar las señales de tránsito para prevenir accidentes que pueden tener consecuencias fatales.