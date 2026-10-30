Fin de semana de Halloween: ¿Cómo estará el clima?

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Si tiene pensado viajar, visitar alguna playa o realizar actividades al aire libre este fin de semana, tome en cuenta las condiciones del tiempo que pronostica el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El panorama apunta a condiciones más estables y soleadas en gran parte del país, como parte de una transición hacia la época seca que ya comienza a hacerse más evidente.

Sin embargo, esto no significa que desaparecerán por completo las lluvias.

¿En cuáles zonas podría llover?

Según el IMN, el Pacífico Sur y el Pacífico Central podrían registrar chubascos dispersos y aguaceros aislados acompañados de tormenta eléctrica. Esta posibilidad también se extiende, de manera localizada, al sur de la península de Nicoya.

En el Valle Central existe una probabilidad media de chubascos aislados, principalmente en sectores del oeste.

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Por su parte, en la vertiente del Caribe, el aumento de humedad durante la mañana podría generar lluvias muy localizadas en sectores del norte, con precipitaciones más generalizadas hacia el periodo nocturno.

¿Cómo estarán las temperaturas y los vientos?

Durante las mañanas se esperan condiciones más calurosas y soleadas, mientras que las madrugadas podrían sentirse un poco más frescas.

Además, el IMN advierte sobre el aceleramiento de los vientos alisios, principalmente en el Valle Central y el Pacífico Norte, donde podrían presentarse ráfagas de mayor intensidad.

¡Cuidado si va a la playa!

Si entre sus planes está visitar las playas del Pacífico, también debe prestar atención al estado del mar.

El oleaje podría alcanzar alturas de entre tres y cuatro metros en algunos sectores, especialmente en Puntarenas y otras zonas del Pacífico Central.

Estas condiciones, relacionadas con el aceleramiento de los vientos alisios, podrían representar un riesgo para quienes ingresen al mar o realicen actividades acuáticas.

Por eso, antes de salir de viaje, se recomienda mantenerse informado sobre los pronósticos y atender las indicaciones de las autoridades.

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