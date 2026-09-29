Cierran ruta nacional por enorme hundimiento

Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Las últimas lluvias provocaron un enorme hundimiento en una ruta nacional. Video compartido a Noticias Repretel muestra cómo ese pedazo de calle se desprende frente a quienes grababan en el lugar.

¿Cuál ruta nacional es?

Se trata de la que comunica Ciudad Quesada con La Marina, en San Carlos. Accidente específicamente se dio en el sector de La Llanada.

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Vía alterna

Ante el cierre de la ruta, se le pide a los conductores tomar vías alternas, como lo es la Ruta 35, para todo tipo de vehículos.

Este 29 de setiembre se harán revisiones para conocer la dimensión del hundimiento y cuánto podría demorar la afectación.