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Realizar un pago dos veces por error puede ocurrir especialmente cuando una transacción parece no haberse completado y se intenta pagar nuevamente. Si nota que la misma compra se le cobró dos veces, ponga atención a estos pasos para recuperar el dinero.
Lo primero es revisar los movimientos de su cuenta o de su tarjeta y confirmar que se trata de dos pagos realizados y no de una retención temporal. Si los dos cobros fueron efectuados, es importante conservar el comprobante de la compra y contactar al comercio para informar sobre el cobro duplicado.
Si el comercio confirma el error, debe solicitar la devolución del dinero y guardar la constancia de la gestión.
En caso de que el comercio no resuelva el problema, también puede contactar a la entidad financiera que emitió su tarjeta para consultar cuál es el procedimiento correspondiente.
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