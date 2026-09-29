Fecha de publicación: 29 de September de 2026

Fecha de modificación: 29 de September de 2026

Realizar un pago dos veces por error puede ocurrir especialmente cuando una transacción parece no haberse completado y se intenta pagar nuevamente. Si nota que la misma compra se le cobró dos veces, ponga atención a estos pasos para recuperar el dinero.

Pasos para recuperar el dinero si pagó dos veces por error con la tarjeta

Lo primero es revisar los movimientos de su cuenta o de su tarjeta y confirmar que se trata de dos pagos realizados y no de una retención temporal. Si los dos cobros fueron efectuados, es importante conservar el comprobante de la compra y contactar al comercio para informar sobre el cobro duplicado.

¿Qué hacer si el negocio confirma que se hizo el pago dos veces?

Si el comercio confirma el error, debe solicitar la devolución del dinero y guardar la constancia de la gestión.

En caso de que el comercio no resuelva el problema, también puede contactar a la entidad financiera que emitió su tarjeta para consultar cuál es el procedimiento correspondiente.

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