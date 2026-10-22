Fuerte sismo se sintió en el país la mañana de este jueves

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Un sismo de magnitud 4,3 sorprendió a los costarricenses durante las primeras horas de este jueves 22 de octubre, según el reporte del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI)
El movimiento se registró a las 5:38 a. m., con una profundidad de 10 kilómetros.
De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó a 29,5 kilómetros al noreste de Mellizas de Coto Brus, en Puntarenas.
El OVSICORI brindó más información en esta publicación:
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