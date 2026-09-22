Choque genera gran congestión cerca de rotonda de La Hispanidad

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Un choque entre dos vehículos livianos genera una fuerte congestión vehicular este martes en San Pedro de Montes de Oca, San José.

¿Qué sucedió?

El accidente ocurrió frente a una reconocida óptica, en el sentido hacia la Rotonda de la Fuente de la Hispanidad, uno de los puntos con alto tránsito durante esta hora.

Aunque las imágenes muestran un choque de menor gravedad, la hora y el elevado flujo vehicular provocan un paso lento y denso en la zona.

Por el momento, no se reportan personas heridas ni traslados a centros médicos.

Le puede interesar: Facebook realizó cambio drástico en sus estados

A los conductores que circulan por este sector se les recomienda tomar en cuenta la afectación y valorar rutas alternas.