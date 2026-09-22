Facebook realizó cambio drástico en sus estados

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

La empresa Meta lanzó una reciente actualización a la plataforma Facebook, que involucra una de sus funciones más utilizadas.

¿De qué se trata?

Anteriormente, la opción “¿Qué está pasando?”, ofrecía únicamente la posibilidad de escribir un estado, sin embargo, los cambios editan esa posibilidad.

Ahora, podrán añadirse imágenes, agregar stickers y recibir mensajes a los canales oficiales desde esa misma opción.

Anteriormente, al presionar ese botón, se desplegaba únicamente la posibilidad de escribir, con pequeños elementos abajo, ahora, todas las cosas aparecen en gran tamaño.

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