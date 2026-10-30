Choque entre dos camiones provoca presas kilométricas rumbo a San José

Fecha de publicación: 30 de October de 2026

Fecha de modificación: 30 de October de 2026

Un choque entre dos vehículos pesados provoca un importante congestionamiento vial la tarde de este viernes en la General Cañas, a la altura del Real Cariari, en sentido hacia San José.

Imágenes desde el sitio muestran largas filas de vehículos que ocupan todos los carriles provenientes de Alajuela, mientras los conductores enfrentan importantes atrasos para avanzar.

Imagen muestra la presa al costado izquierdo.

Traslado desde el aeropuerto supera los 50 minutos

La magnitud de la presa afecta desde del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y se dirigen hacia la capital.

Según la aplicación Waze, el recorrido desde la terminal aérea hasta San José supera los 50 minutos debido a las complicaciones provocadas por el accidente.

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La colisión involucró a un camión contra otro vehículo pesado. Por el momento, no han trascendido detalles sobre personas heridas ni las circunstancias en las que ocurrió el choque.

Recomiendan tomar previsiones

Los conductores que necesitan transitar por este sector deben tomar en cuenta las largas filas y los retrasos que se presentan en la ruta.