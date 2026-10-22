Choque entre carro y tráiler provoca presas kilométricas

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Una colisión entre un carro y un tráiler provoca congestionamiento vial este jueves en la carretera General Cañas, ruta 1, en sentido hacia San José.

El accidente ocurrió antes del Monumento al Agua Mario Echandi Jiménez, donde los conductores enfrentan un paso denso mientras intentan avanzar hacia la capital.

Choque en la General Cañas complica el tránsito

La colisión involucra un vehículo liviano y uno pesado. El accidente afecta la circulación en uno de los principales accesos a San José.

Los conductores que transitan por este sector deben reducir la velocidad y mantener la precaución al acercarse al punto del accidente.

Recomiendan precaución a los conductores

Quienes se dirigen hacia San José deben tomar en cuenta el congestionamiento y, si tienen la posibilidad, valorar rutas alternas para evitar mayores atrasos.

De momento, la información disponible confirma el choque y las complicaciones viales en este tramo de la ruta 1.

Noticia en desarrollo. Se actualizará la información conforme se conozcan nuevos detalles sobre el accidente y las condiciones del tránsito.

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