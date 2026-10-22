Terremoto de gran magnitud sorprende a China

Fecha de publicación: 22 de October de 2026

Fecha de modificación: 22 de October de 2026

Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió este jueves la región de Nagqu, en el Tíbet, al suroeste de China, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

El movimiento ocurrió a las 8:33 a. m., hora local, y tuvo una profundidad de aproximadamente 10 kilómetros.

Sismo ocurrió a poca profundidad

De acuerdo con la información preliminar, el terremoto presentó una magnitud considerable y ocurrió relativamente cerca de la superficie terrestre.

Por ahora, no se han confirmado daños materiales ni víctimas relacionados con el movimiento telúrico.

Las autoridades deberán realizar evaluaciones en la zona para determinar si el sismo provocó afectaciones en viviendas, carreteras u otras estructuras.

Autoridades vigilan posibles réplicas

Además, los equipos especializados mantienen vigilancia sobre la actividad sísmica posterior al terremoto.

Los especialistas también deberán determinar si se presentan réplicas durante las próximas horas.

Para la población de Costa Rica, el reporte corresponde a un evento ocurrido en China y, hasta el momento, no existe información que indique una afectación directa en territorio costarricense.

Repretel mantendrá seguimiento a la información y ampliará esta noticia conforme se conozcan nuevos detalles.

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