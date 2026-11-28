Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

La colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta dejó como saldo una persona fallecida y otra trasladada a un centro médico la noche de este viernes en Aguas Zarcas de San Carlos, Alajuela.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue reportada a las 10:25 p. m. Los socorristas atendieron a dos personas en el lugar.

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Una de ellas fue trasladada en condición urgente a la Clínica de Aguas Zarcas, mientras que un hombre de 33 años fue declarado sin signos vitales en el sitio.

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Al lugar se desplazó una unidad de soporte básico de la Cruz Roja.