Fecha de publicación: 28 de November de 2026

Fecha de modificación: 28 de November de 2026

Continúan los accidentes de tránsito durante el fin de semana, esta vez con un camión y dos motocicletas como involucradas.

¿Qué comunicó la Cruz Roja?

La colisión dejó a un hombre adulto con múltiples lesiones la mañana de este sábado en San Gabriel de Aserrí, San José.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 10:46 a. m. y desplazó una unidad avanzada y dos básicas para atender la emergencia.

El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.

Le puede interesar: Asesinan hombre de múltiples balazos detrás de feria del agricultor