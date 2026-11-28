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Continúan los accidentes de tránsito durante el fin de semana, esta vez con un camión y dos motocicletas como involucradas.
La colisión dejó a un hombre adulto con múltiples lesiones la mañana de este sábado en San Gabriel de Aserrí, San José.
La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte a las 10:46 a. m. y desplazó una unidad avanzada y dos básicas para atender la emergencia.
El paciente fue trasladado en condición crítica al Hospital San Juan de Dios.
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