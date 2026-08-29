Fatal choque deja motociclista muerto en vía pública

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre un fatal choque ocurrido durante la madrugada, donde un motociclista murió en la escena.

Según la información preliminar, la víctima, por razones desconocidas, perdió el control de su motocicleta. Esto provocó que colisionara contra la parte posterior de un camión.

El suceso dejó al conductor de la motocicleta fallecido en el sitio. Las autoridades aún no lo identifican, pero reportan que tenía una edad cercana a los 35 años.

Este choque ocurrió a eso de las 5:00 a. m. del sábado 29 de agosto, en el sector de Turrúcares, Alajuela, sobre la Ruta 27.

También podría interesarle: Desaparece menor de 13 años en Montes de Oca: OIJ la busca con urgencia

Por: Camila Rosales Méndez

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.