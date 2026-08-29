El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre la desaparición de una menor de 13 años en San José.

Según la información proporcionada por las autoridades, se trata de Esnayeli Amaya Cortes.

La última vez que vieron a la menor fue en Los Yoses de Montes de Oca, San José, el viernes 28 de agosto, misma fecha en la que la reportaron como desaparecida.

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Por: Camila Rosales Méndez

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