Fecha de publicación: 20 de November de 2026

Fecha de modificación: 20 de November de 2026

La empresa de autobuses TUASA solicitó a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) un aumento en las tarifas de varias rutas que conectan San José y Alajuela, así como sus ramales.

El incremento más elevado sería del 60% para el servicio entre Alajuela y La Aurora de Heredia. De aprobarse la solicitud, el pasaje pasaría de ₡300 a ₡480.

Empresa justifica aumento

Entre las razones que TUASA presentó para solicitar el ajuste están la compra de autobuses nuevos y el incremento en los costos de operación.

Le puede interesar: Fuerte sismo sacudió Estados Unidos este viernes

La empresa también señala gastos relacionados con salarios, administración y combustible como parte de los factores que justifican el aumento.

La solicitud deberá ser analizada por la ARESEP, entidad encargada de resolver si corresponde aplicar los incrementos propuestos.