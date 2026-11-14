Choque contra muro deja una persona en condición crítica

Fecha de publicación: 14 de November de 2026

Fecha de modificación: 14 de November de 2026

Un hombre de 35 años fue trasladado en condición crítica al Hospital de Grecia luego de sufrir un accidente de tránsito durante la madrugada de este sábado en Sarchí Norte, Alajuela.

El incidente se reportó a la 1:40 a. m., cuando un vehículo liviano colisionó contra un muro.

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia y valoró a dos personas adultas en el sitio. El hombre requirió traslado urgente a un centro médico, mientras que una mujer rechazó ser llevada al hospital.

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Para la atención del incidente se movilizó al lugar una unidad de soporte básico.

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Escrito por: Daniel Palma Durán.