Choque contra alcantarilla deja muerto en carretera

Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un choque en el que un motociclista falleció en la carretera.

El accidente de tránsito fue atendido por una unidad básica, cuando la víctima colisionó contra una alcantarilla.

Este choque ocurrió a eso de las 4:20 a. m. de este lunes 9 de noviembre, en El Amparo de Los Chiles, Alajuela.

De momento, no hay una identificación de la persona fallecida.

Por: Camila Rosales Méndez

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