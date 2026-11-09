Fecha de publicación: 9 de November de 2026

Fecha de modificación: 9 de November de 2026

La Benemérita Cruz Roja Costarricense informó sobre un accidente de tránsito en el que un carro chocó contra una motocicleta y dejó a un hombre en condición crítica.

El incidente ocurrió en Tempate, Santa Cruz, Guanacaste, a eso de las 00:07 horas de este lunes 9 de noviembre.

A su llegada, los cruzrojistas valoraron al motociclista, quien presentaba lesiones de gravedad y fue trasladado de emergencia a la Clínica de Santa Cruz. Para atender el suceso, se desplazó una unidad básica.

De momento, no hay información sobre el estado actual de hombre. Este solo fue identificado como un adulto.

Por: Camila Rosales Méndez

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