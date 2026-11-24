Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

Un estudio de la Universidad Anglia Ruskin, en Inglaterra, encontró diferencias entre los tipos de bebidas alcohólicas y su relación con las lesiones renales. Los resultados señalan que el consumo elevado de licor y cerveza se asocia con mayores probabilidades de sufrir una lesión renal aguda.

La investigación analizó los hábitos de consumo de más de 250.000 adultos británicos y revisó sus historiales médicos durante 14 años. En ese periodo, más de 10.000 participantes sufrieron una lesión renal aguda, una pérdida de la función de los riñones que puede provocar complicaciones graves.

El licor presentó la asociación más alta

Los investigadores dividieron las bebidas en tres categorías: cerveza, vino y licor, este último grupo integrado por destilados como ron, aguardiente y demás.

Entre quienes registraron el mayor consumo de licor, las probabilidades de sufrir una lesión renal aguda fueron un 25% más altas. En el caso de la cerveza, el aumento llegó a casi un 15%.

Por el contrario, el análisis general no encontró una asociación significativa entre el consumo de vino tinto o blanco y las lesiones renales.

¿Qué revela el estudio?

Los resultados se mantuvieron incluso después de que los investigadores tomaran en cuenta enfermedades hepáticas y otros factores relacionados con la salud y el estilo de vida.

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Rudolph Schutte, autor principal del estudio, explicó que el licor y la cerveza podrían contribuir directamente al daño renal mediante procesos inflamatorios.

La lesión renal aguda puede evolucionar hacia una enfermedad renal crónica, insuficiencia renal y un mayor riesgo de muerte prematura. Sin embargo, los investigadores aclararon que el estudio identifica una asociación, pero no demuestra que el consumo de estas bebidas sea la causa directa de las lesiones.