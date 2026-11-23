Fecha de publicación: 23 de November de 2026

Fecha de modificación: 23 de November de 2026

Canadá busca atraer trabajadores calificados para atender la escasez de mano de obra en sectores clave de su economía y responder a las necesidades del mercado laboral en distintas regiones del país.

La información fue difundida por Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), que explicó que utiliza el sistema Express Entry para gestionar las solicitudes e invitar a personas con perfiles profesionales prioritarios a solicitar la residencia permanente.

¿Cómo funciona el sistema Express Entry?

Las personas interesadas pueden crear un perfil y comenzar a prepararse para el proceso. Entre los pasos que recomienda la institución están:

Evaluar las credenciales educativas, en caso de haber estudiado fuera de Canadá.

Completar una prueba de idioma.

Crear un perfil en el sistema Express Entry.

La entidad señaló que este mecanismo permite identificar e invitar a trabajadores calificados en categorías prioritarias para que presenten una solicitud de residencia permanente.

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La publicación oficial invita a las personas interesadas a informarse sobre el funcionamiento del programa y los requisitos para participar.