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Canadá busca atraer trabajadores calificados para atender la escasez de mano de obra en sectores clave de su economía y responder a las necesidades del mercado laboral en distintas regiones del país.
La información fue difundida por Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá (IRCC), que explicó que utiliza el sistema Express Entry para gestionar las solicitudes e invitar a personas con perfiles profesionales prioritarios a solicitar la residencia permanente.
Las personas interesadas pueden crear un perfil y comenzar a prepararse para el proceso. Entre los pasos que recomienda la institución están:
La entidad señaló que este mecanismo permite identificar e invitar a trabajadores calificados en categorías prioritarias para que presenten una solicitud de residencia permanente.
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La publicación oficial invita a las personas interesadas a informarse sobre el funcionamiento del programa y los requisitos para participar.