¿Qué es “Uber Mujeres”? La nueva función de la plataforma

Fecha de publicación: 10 de November de 2026

Fecha de modificación: 10 de November de 2026

Las usuarias de Uber en Costa Rica tendrán una nueva alternativa para movilizarse. Se trata de Uber Mujeres, una función que les permitirá solicitar viajes con socias colaboradoras (conductoras) de la plataforma.

La empresa anunció que la herramienta comenzará a funcionar de manera gradual a partir de esta semana del 9 de noviembre, en la Gran Área Metropolitana (GAM), inicialmente para viajes de UberX.

¿Cómo se puede activar?

Las usuarias podrán acceder a esta opción de tres maneras: al solicitar un viaje inmediato, mediante una reserva anticipada o al configurarla como preferencia para futuras solicitudes. Sin embargo, la disponibilidad dependerá de la cantidad de conductoras conectadas en cada momento.

¿Por qué surge esta alternativa?

Según datos compartidos por Uber, el 90% de las usuarias consultadas en Costa Rica considera muy o algo importante contar con una opción para solicitar viajes con una conductora.

Además, el 95% de las encuestadas considera que ofrecer esta posibilidad demuestra que la plataforma escucha las necesidades de las mujeres.

Por: Camila Rosales Méndez

Imagen extraída de la página de Uber

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