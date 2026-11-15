CCSS confirma las dos fechas de pago de pensión que quedan en 2026

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su calendario, dio a conocer las fechas de pago de pensión que quedan en este 2026. Una de ellas viene con el aguinaldo.
Las personas beneficiadas son los pensionados tanto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como del Régimen No Contributivo (RNC).
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El 28 de noviembre vendrá el pago de la pensión con el aguinaldo, mientras que la última fecha de pago del presente año, se realizará el 30 de diciembre.
|Calendario de pago de pensiones IVM / RNC 2026
|Mes de pago
|Disponible en la cuenta de pensionados
|Enero
|30 de enero
|Febrero
|27 de febrero
|Marzo
|31 de marzo
|Abril
|30 de abril
|Mayo
|29 de mayo
|Junio
|30 de junio
|Julio
|31 de julio
|Agosto
|29 de agosto
|Setiembre
|30 de setiembre
|Octubre
|30 de octubre
|Noviembre con aguinaldo
|28 de noviembre
|Diciembre
|30 de diciembre
Aguinaldo
El monto total del aguinaldo registra un aumento del 8% durante este 2026.
Llamado de atención
La CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.
Con información de: CCSS.