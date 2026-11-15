CCSS confirma las dos fechas de pago de pensión que quedan en 2026

Fecha de publicación: 15 de November de 2026

Fecha de modificación: 15 de November de 2026

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su calendario, dio a conocer las fechas de pago de pensión que quedan en este 2026. Una de ellas viene con el aguinaldo.

Beneficiados

Las personas beneficiadas son los pensionados tanto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como del Régimen No Contributivo (RNC).

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Fechas clave del pago de pensión

El 28 de noviembre vendrá el pago de la pensión con el aguinaldo, mientras que la última fecha de pago del presente año, se realizará el 30 de diciembre.

Calendario de pago de pensiones CCSS

Calendario de pago de pensiones IVM / RNC 2026 Mes de pago Disponible en la cuenta de pensionados Enero 30 de enero Febrero 27 de febrero Marzo 31 de marzo Abril 30 de abril Mayo 29 de mayo Junio 30 de junio Julio 31 de julio Agosto 29 de agosto Setiembre 30 de setiembre Octubre 30 de octubre Noviembre con aguinaldo 28 de noviembre Diciembre 30 de diciembre

Aguinaldo

El monto total del aguinaldo registra un aumento del 8% durante este 2026.

Llamado de atención

La CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.

Con información de: CCSS.