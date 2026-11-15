CCSS confirma las dos fechas de pago de pensión que quedan en 2026

Una de estas fechas viene con el pago del aguinaldo.

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La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por medio de su calendario, dio a conocer las fechas de pago de pensión que quedan en este 2026. Una de ellas viene con el aguinaldo.

Beneficiados

Las personas beneficiadas son los pensionados tanto del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) como del Régimen No Contributivo (RNC).

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Fechas clave del pago de pensión

El 28 de noviembre vendrá el pago de la pensión con el aguinaldo, mientras que la última fecha de pago del presente año, se realizará el 30 de diciembre.

Calendario de pago de pensiones CCSS

Calendario de pago de pensiones IVM / RNC 2026 
Mes de pago Disponible en la cuenta de pensionados 
Enero 30 de enero 
Febrero 27 de febrero 
Marzo 31 de marzo 
Abril 30 de abril 
Mayo 29 de mayo 
Junio 30 de junio 
Julio 31 de julio 
Agosto 29 de agosto 
Setiembre 30 de setiembre 
Octubre 30 de octubre 
Noviembre con aguinaldo 28 de noviembre 
Diciembre 30 de diciembre 

Aguinaldo

El monto total del aguinaldo registra un aumento del 8% durante este 2026.

Llamado de atención

La CCSS hizo un llamado a tener precaución al retirar dineros de cajeros y bancos.

Con información de: CCSS.