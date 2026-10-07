Caso Kevin Kirby: Lo que ocurrió minutos antes de su muerte

Fecha de publicación: 7 de October de 2026

Fecha de modificación: 7 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó este miércoles dos allanamientos relacionados con el homicidio de Kevin Kirby Jiménez, quien desapareció el 28 de septiembre de 2025 y lo localizaron sin vida tres días después, debajo del puente sobre el río María Aguilar, en Hatillo 8.

Las autoridades detuvieron a dos personas y buscaban a una tercera, todas menores de edad, como sospechosas de estar relacionadas con el crimen.

¿Qué ocurrió antes de su desaparición?

Según explicó el director del OIJ, Michael Soto, la investigación determinó preliminarmente que Kirby se habría contactado con dos mujeres para salir de fiesta.

Los tres fueron vistos en una licorera y posteriormente se trasladaron hasta el sector de María Reina, donde, según la hipótesis policial, llegaron aparentemente para conseguir droga antes de continuar con la salida.

Fue en ese sector donde Kirby desapareció.

Habría sido llevado a una vivienda

De acuerdo con la investigación preliminar, a Kirby lo privaron de su libertad y lo introdujeron en una vivienda cercana.

Soto indicó que, en apariencia, al joven lo golpearon y lo torturaron con el objetivo de obtener las claves de sus tarjetas y sustraer dinero. Posteriormente, acabaron con su vida.

Las autoridades también localizaron días después el vehículo de Kirby en Atenas, mientras que se detectaron movimientos en sus tarjetas de crédito que no llegaron a concretarse.

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Trasladaron el cuerpo en una motocicleta

Después del homicidio, los sospechosos habrían colocado el cuerpo de Kirby en una motocicleta y lo trasladaron durante la madrugada hasta el sector del puente, donde posteriormente lo lanzaron.

El cuerpo lo localizaron el 1 de octubre de 2025, en estado de descomposición.

Videos ayudaron a avanzar en la investigación

Soto confirmó que la publicación de videos relacionados con el caso permitió al OIJ recibir información confidencial de personas que habrían identificado a algunos de los participantes.

El director del OIJ agregó que no se descarta la participación de personas adultas y que la investigación continúa para determinar si estuvieron involucradas en el crimen.