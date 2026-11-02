Carro se vuelca y deja personas prensadas en San José

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

El vuelco de un vehículo mantiene movilizados a los cuerpos de emergencia la mañana de este lunes en Palmichal de Acosta, San José, donde varias personas quedaron prensadas.

Bomberos y Cruz Roja atienden la emergencia

El reporte del Cuerpo de Bomberos ingresó a las 8:45 a. m. de este 2 de noviembre, en vía pública, aproximadamente 300 metros al oeste del cementerio de Palmichal.

La alerta preliminar señala que varios ocupantes quedaron atrapados dentro del carro tras el accidente.

El Cuerpo de Bomberos desplazó la unidad M-107 hasta el sitio, mientras que la Cruz Roja también participa en la atención de la emergencia.

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De momento, las autoridades no han precisado cuántas personas resultaron afectadas ni la gravedad de sus lesiones.

La emergencia se mantiene en desarrollo.