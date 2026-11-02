Atacan hombre a balazos frente a redondel de Zapote

Fecha de publicación: 2 de November de 2026

Fecha de modificación: 2 de November de 2026

Una lluvia de balas sorprendió a un hombre de 24 años la noche de este domingo, cuando estaba a punto de subir a un vehículo en las inmediaciones del Redondel de Toros de Zapote, en San José.

¿Qué dijo el OIJ?

Según la información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el reporte ingresó aproximadamente a las 10:29 p. m. La versión preliminar señala que dos sujetos que viajaban en motocicleta abordaron a la víctima y dispararon en varias ocasiones.

El afectado, de apellido Hernández, sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en el tórax y el abdomen. Tras el ataque, lo trasladaron a un centro médico para recibir atención.

OIJ recolectó indicios balísticos

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ atendieron la escena y recolectaron varios indicios balísticos, que pasarán a los laboratorios de Ciencias Forenses para su análisis.

Le puede interesar: Nueva balacera deja un muerto y un joven herido en la calle

Por el momento, las autoridades no han brindado más detalles sobre la condición de salud del herido ni sobre la identidad de los sospechosos.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.