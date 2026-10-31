Carro se vuelca y cae a guindo de 100 metros

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un vehículo liviano volcó y cayó a un guindo de aproximadamente 100 metros en el sector de Cangrejal, en Acosta, San José.

La Cruz Roja Costarricense atiende la emergencia y reporta, de manera preliminar, a dos personas adultas prensadas dentro del automotor.

¿Qué más se sabe?

Para atender el accidente, la Cruz Roja desplazó tres unidades de soporte básico, una de soporte avanzado, dos unidades de rescate y una unidad operativa con equipo de soporte avanzado.

De manera preliminar, se indica que uno de los carros involucrados cayó a un río. Información por confirmar.

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La emergencia se mantiene en desarrollo, por lo que todavía no hay detalles sobre la condición de los pacientes ni sobre las circunstancias en que ocurrió el vuelco.