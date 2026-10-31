Apuñalan en la cara a un hombre en San José

Fecha de publicación: 31 de October de 2026

Fecha de modificación: 31 de October de 2026

Un hombre de apellido González, de 37 años y nacionalidad nicaragüense, resultó herido con arma blanca durante un ataque dentro de su vivienda en Los Guido de Desamparados, San José.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 a. m. de este sábado, según información del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Más detalles sobre el tema

De acuerdo con la versión preliminar, González estaba dentro de su casa cuando aparentemente ingresó otro sujeto. Por razones que aún no están claras, ambos tuvieron una discusión que terminó con el hombre herido en el rostro.

La víctima recibió atención médica y fue trasladada a un centro hospitalario en San José.

OIJ busca al responsable

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar. Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José atendieron el caso.

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Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable.