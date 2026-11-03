Carro cae a guindo de 30 metros y deja un fallecido

Fecha de publicación: 3 de November de 2026

Fecha de modificación: 3 de November de 2026

Un hombre de 39 años murió luego de que el vehículo en el que viajaba volcara y cayera a un guindo en San Lorenzo de Tarrazú, San José.

La víctima fue identificada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) con el apellido Calvo. El accidente ocurrió este lunes, pasadas las 6 p. m.

Hay más heridos

De acuerdo con el informe preliminar, Calvo viajaba en un automóvil junto a otros tres hombres cuando, por razones que aún no están claras, el conductor perdió el control del vehículo. El carro volcó y cayó a un precipicio de aproximadamente 30 metros.

El hombre de 39 años falleció en el sitio, mientras que los otros tres ocupantes sufrieron heridas y fueron trasladados al Hospital de Cartago.

OIJ investiga las causas del accidente

Le puede interesar: Joven de 19 años muere tras salir expulsado de carro en choque contra buseta

Agentes del OIJ de Tarrazú llegaron al lugar, realizaron el levantamiento del cuerpo y lo remitieron a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El caso permanece bajo investigación para esclarecer las circunstancias que provocaron el accidente.