Carlo Díaz se pronuncia tras polémica por caso de Pilar Cisneros

El Fiscal General Carlo Díaz se refirió al tema de la alerta migratoria emitida ayer 3 de setiembre contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo.

Contexto

A Cisneros la requieren en presunto perjuicio de la pureza del Sistema Electoral por el aparente delito de recepción de contribuciones privadas ilegales.

¿Qué dijo Carlo Díaz?

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El jerarca afirmó que no existe ninguna persecución política, ninguna sacada de clavo y que se trata de una investigación que inició el Tribunal Supremo de Elecciones, TSE.

“Nosotros realizamos también la investigación objetiva y en la misma se señala a la señora Cisneros como parte de las personas que pudieron tener algún tipo de responsabilidad. Por eso es que la estamos citando, se le van a poner en conocimiento de todas las probanzas y las actuaciones realizadas por el Ministerio Público y ellos tendrán la oportunidad, mediante su derecho de defensa, de responder lo que corresponda según su criterio”, afirmó Díaz.

También explicó qué es una indagatoria, indicó que se trata de un proceso en el que el Ministerio Público llama a las personas investigadas junto con su abogado, con el objetivo de ponerlos al tanto del contenido del expediente y las pruebas que constan en su contra.