Captan extraño fenómeno en el cielo en Isla Chira

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Una tromba marina sorprendió a vecinos de Isla Chira, quienes lograron captar el fenómeno desde distintos puntos y a varios kilómetros de distancia.

Las imágenes muestran la formación del cono sobre el mar, en medio de las condiciones lluviosas que se mantienen en gran parte del territorio nacional.

Fenómeno pudo observarse desde varios kilómetros

De acuerdo con la explicación brindada en el reporte, estos fenómenos pueden formarse por los cambios de temperatura en la atmósfera y los calentamientos matutinos, que favorecen la formación de nubes y el desarrollo de la tromba sobre el mar.

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Este tipo de fenómeno también ha sido observado en zonas del Pacífico Norte, donde las trombas marinas son recurrentes.

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