VIDEO: Enfrentamiento a balazos interrumpe partido de fútbol

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Un partido de fútbol tuvo que suspenderse luego de que una balacera interrumpiera el encuentro en Villa del Mar 1, Limón.

Según la información suministrada, mientras los jugadores disputaban el partido comenzaron a escucharse disparos en el lugar. Oficiales de la Policía llegaron al sitio y fueron atacados por varios sujetos.

Dos sospechosos fueron detenidos

La situación fue controlada por las autoridades, que lograron detener a dos sospechosos. Otros dos sujetos escaparon del lugar.

El enfrentamiento provocó que el partido fuera suspendido, mientras los presentes se retiraban del sitio ante la situación de peligro.

Le puede interesar: Nueva balacera deja dos muertos en Cartago

El video muestra el momento en que se registró el intercambio de disparos.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.