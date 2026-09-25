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Cámaras captaron un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Costa Rica, específicamente en el Aeropuerto Juan Santamaría.
Aeronave viene de la Base Aérea Wright-Patterson (FFO), ubicado en la ciudad de Dayton, Ohio.
Se trata de un Boeing C-17 Globemaster III. Es un modelo versátil que puede llevar a cabo misiones tácticas de transporte aéreo y lanzamiento aéreo, y transportar camillas y pacientes ambulatorios durante evacuaciones aeromédicas.
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“El C-17 es capaz de realizar entregas estratégicas rápidas de tropas y todo tipo de carga a las bases operativas principales o directamente a las bases avanzadas en la zona de despliegue”, detalla el Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos.
De momento se desconocen las razones. Autoridades no se han referido a su llegada a suelo nacional.