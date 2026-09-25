Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Cámaras captaron un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Costa Rica, específicamente en el Aeropuerto Juan Santamaría.

Aeronave viene de la Base Aérea Wright-Patterson (FFO), ubicado en la ciudad de Dayton, Ohio.

Modelo de avión

Se trata de un Boeing C-17 Globemaster III. Es un modelo versátil que puede llevar a cabo misiones tácticas de transporte aéreo y lanzamiento aéreo, y transportar camillas y pacientes ambulatorios durante evacuaciones aeromédicas.

También puede leer: Rifan carros de lujo en TikTok por ₡4.000: así funciona el millonario negocio.

“El C-17 es capaz de realizar entregas estratégicas rápidas de tropas y todo tipo de carga a las bases operativas principales o directamente a las bases avanzadas en la zona de despliegue”, detalla el Comando de Movilidad Aérea de los Estados Unidos.

¿Qué hace el aeronave en el país?

De momento se desconocen las razones. Autoridades no se han referido a su llegada a suelo nacional.