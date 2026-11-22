Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un tiroteo en el sector de Sámara, Nicoya, Guanacaste, dejó un fallecido y dos hombres adultos heridos. Hecho fue reportado a las autoridades a eso de las 9:23 p.m. de este 21 de noviembre.
Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, encontraron a tres hombres adultos, víctimas de heridas por arma de fuego. En la escena, se declaró a uno de ellos sin signos vitales.
A los otros dos hombres los trasladaron al Hospital La Anexión, uno en condición crítica y el otro en condición urgente.
De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitido detalles sobre el incidente.
Imagen con fines ilustrativos.
Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.