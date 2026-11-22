Fecha de publicación: 21 de November de 2026

Fecha de modificación: 21 de November de 2026

Un tiroteo en el sector de Sámara, Nicoya, Guanacaste, dejó un fallecido y dos hombres adultos heridos. Hecho fue reportado a las autoridades a eso de las 9:23 p.m. de este 21 de noviembre.

Detalles del tiroteo

Cuando llegaron los cuerpos de emergencia, encontraron a tres hombres adultos, víctimas de heridas por arma de fuego. En la escena, se declaró a uno de ellos sin signos vitales.

¿Y los otros dos?

A los otros dos hombres los trasladaron al Hospital La Anexión, uno en condición crítica y el otro en condición urgente.

¿Se conoce la identidad de las víctimas?

De momento el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) no ha emitido detalles sobre el incidente.

Imagen con fines ilustrativos.

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