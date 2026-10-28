Camión se sale de la vía y se estrella en el mismo lugar donde se volcó bus en fatal accidente

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Un camión se salió de la vía este miércoles en Horquetas de Sarapiquí, en el mismo sector donde horas antes volcó un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores y dejó tres personas fallecidas.
El nuevo accidente obligó a las autoridades a regular el paso por la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas o fallecidas por este segundo incidente.
Las imágenes compartidas por la página Waze Costa Rica muestran al camión insertado dentro de la naturaleza, y el paso un poco denso por el lugar.
El vuelco del autobús ocurrió durante la mañana, cuando sus ocupantes viajaban desde Pococí hacia San Carlos para disfrutar de una excursión a las aguas termales de La Fortuna.
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El accidente dejó tres adultos fallecidos y varios pasajeros requirieron atención médica. La emergencia generó momentos de angustia entre los ocupantes, algunos de los cuales quedaron atrapados dentro del vehículo y pidieron ayuda para salir.