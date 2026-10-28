Camión se sale de la vía y se estrella en el mismo lugar donde se volcó bus en fatal accidente

Fecha de publicación: 28 de October de 2026

Fecha de modificación: 28 de October de 2026

Un camión se salió de la vía este miércoles en Horquetas de Sarapiquí, en el mismo sector donde horas antes volcó un autobús que transportaba a un grupo de adultos mayores y dejó tres personas fallecidas.

El nuevo accidente obligó a las autoridades a regular el paso por la zona. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas heridas o fallecidas por este segundo incidente.

Las imágenes compartidas por la página Waze Costa Rica muestran al camión insertado dentro de la naturaleza, y el paso un poco denso por el lugar.

Otro accidente en el sitio de la tragedia

El vuelco del autobús ocurrió durante la mañana, cuando sus ocupantes viajaban desde Pococí hacia San Carlos para disfrutar de una excursión a las aguas termales de La Fortuna.

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El accidente dejó tres adultos fallecidos y varios pasajeros requirieron atención médica. La emergencia generó momentos de angustia entre los ocupantes, algunos de los cuales quedaron atrapados dentro del vehículo y pidieron ayuda para salir.