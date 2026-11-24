Fecha de publicación: 24 de November de 2026

Fecha de modificación: 24 de November de 2026

El periodista Camilo Rodríguez habría advertido que en su contra pesaban al menos 268 amenazas de muerte a lo largo de los cinco años que denunció, lo que en su juicio eran casos de narcotráfico y corrupción.

De esas 268 amenazas, indicó que presentó 10 denuncias ante las autoridades.

Camilo Rodríguez habló sobre amenazas de muerte y tres sicarios semanas antes del crimen

Semanas antes del crimen, el comunicador ya había dicho que las amenazas se habían intensificado.

“Debo comunicar que en los últimos días he recibido numerosas amenazas de muerte. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también recibió información de que entraron al país tres sicarios mexicanos con el objetivo de asesinarme y que fueron contratados por narcos que están vinculados al fútbol. Escuchen qué relajo”, dijo en un video el comunicador.

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El crimen de Rodríguez Chaverri ocurrió el 16 de noviembre, a las 3:30 de la tarde en San Miguel de Santo Domingo de Heredia.